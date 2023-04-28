Життя яких знаків зодіаку назавжди зміниться після затемнення Великої мутації 5 травня

Затемнення Великої мутації (або затемнення великих змін) запустить потужний енергетичний цикл. Це чудовий час для змін. Не дарма перший коридор затемнень називають кармічним. Але комусь пощастить більше за інших, пише Discover.

Так, астрологи назвали 5 знаків зодіаку, життя яких несподівано і назавжди зміниться після 5 травня 2023 року. Жити як раніше вони вже не зможуть.

Овни

Астролог стверджує, що затемнення Великої мутації здатне змінити погляди на справжню мету життя і праці, тож після 5 травня Овни чітко зрозуміють, що їм потрібне насправді. Водночас вони відчують приплив сили і усі свої ресурси зможуть спрямувати на свої справжні пріоритети. Сонячне затемнення пройде на осі Овен-Терези. Ця подія внесе корективи в особисте життя. Хтось почне бурхливий роман, а до когось прийде розуміння безперспективності відносин. Наприкінці весни у Овнів з'явиться бажання змінити не лише свою зовнішність, але й позиціонування у суспільстві.

Тельці

Представники знака переживуть потужну внутрішню трансформацію. Їхня підсвідомість зцілиться від того болю, який Тельці довгий час тримали в собі. Це позитивно позначиться на їхньому ставленні до себе. Завдяки переосмисленню свого життєвого досвіду представники знака знайдуть гармонію і зможуть прийняти важливе рішення, пов'язане з особистим життям. Це може бути як перехід на новий рівень (спільне проживання, шлюб, народження дитини), так і повний розрив відносин. Але що б Телець не вирішив, це буде корисно та правильно.

Леви

Затемнення Великої мутації вплине на світогляд представників знака. Насамперед це пов'язано з появою у суспільстві цікавих людей. І мова зовсім не про нове кохання. Це може бути психолог, коуч, духовний наставник чи просто товариш за інтересами. Головне, що Леви більше не зможуть думати та жити так, як це було раніше. Вони почнуть ще глибше вивчати себе та світ.

Терези

Сонячне затемнення 20 квітня запустить цикл приємних змін у амурних справах. Ще до настання 5 травня Терези можуть зустріти людину, яка переверне їх уявлення про кохання та стосунки. Причому пік подій припаде на літо. Представники знаку, які вже мають сім'ю, зможуть насолоджуватися компанією близьких людей. Відносини лише міцнішатимуть. Можливо, з'явиться бажання народити дитину або завести домашнього улюбленця. Зазначимо, що трансформація Терезів, закладена затемненнями Великої мутації, повністю завершиться лише 2025 року.

Скорпіони

На перший план вийдуть любовні стосунки та розуміння своїх справжніх потреб. Скорпіонові буде легше зрозуміти, яке майбутнє він бачить зі своїм партнером і чи готовий він на наступний крок. Саме тому у представників цього знака в найближчі два роки підвищується шанс вийти заміж, побудувати сім'ю або ж навпаки — розірвати токсичні відносини. Скорпіонам важливо звернути увагу на своє здоров'я, адже саме з 5 травня набагато легше змінити спосіб життя, запровадити корисні звички та відмовитися від шкідливих.

Нагадаємо, раніше астрологи вказали на знаки зодіаку, для яких травень 2023 стане напрочуд вдалим.

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