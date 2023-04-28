путін відправив у відставку «Маріупольського м’ясника»

Доля міста Маріуполь та його мешканців є, мабуть, однією з найтрагічніших у війні, що триває в Україні. Після російського нападу місто стало символом суворості та жорстокості, з якою точиться війна в Україні. Намагаючись захопити місто, російські війська перетворили значну частину Маріуполя на руїни. Наслідки цього тепер бачить увесь світ — на картах Google Maps. Картографічний сервіс американського технологічного гіганта нещодавно оновив аерофотознімки регіону. Там, де раніше можна було милуватися містом з майже 440 000 мешканців, тепер залишилося лише море руїн. Погляд на Google Maps показує, серед іншого, зруйновані та вигорілі квартали будинків. У деяких районах на знімках можна навіть побачити хмари диму, що здіймаються з-під землі.

Наразі незрозуміло, коли були зроблені оновлені знімки. Американський портал Newsweek припускає, що фото були зроблені минулої весни, тобто під час російської облоги. Оновлені аерофотознімки також викликали ажіотаж у Twitter. Різні користувачі поділилися порівнянням знімків міста до і після вторгнення. Серед них був і голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Тим часом, стало відомо, що російське керівництво покарало одного з головних винуватців руйнування Маріуполя. Генерал-полковник Михайло Мізинцев звільнений з посади заступника міністра оборони росії. Про це повідомляє портал Nexta, серед інших, з посиланням на російських військових кореспондентів. Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України, також підтвердив цю новину у своєму Twitter. Мізинцева звинувачують у тому, що він віддав наказ про обстріл Маріуполя.

Через це західні ЗМІ дали йому прізвисько «Маріупольський м'ясник».

Саме Мізинцев віддав наказ розбомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, театр і будинки мирних жителів Маріуполя. Його називали «улюбленцем путіна». Мізинцев був призначений заступником міністра оборони сергія шойгу лише у вересні.

Точних даних про кількість загиблих під час облоги мирних жителів немає. Організація Об'єднаних Націй може підтвердити загибель щонайменше 1300 цивільних осіб, але вважає, що реальні цифри на тисячі жертв вищі. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив CNN у травні, що в місті загинуло щонайменше 22 000 людей. Інші українські оцінки говорять навіть про значно більшу кількість жертв.

Раніше «ФАКТИ» писали, як евакуювали маріупольців: «Український військовий утік із полону та вивіз із Маріуполя сім'ю друга».

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