Частина українців може отримати до 35 тисяч доларів: які умови

В Україні стартує грантова програма з обсягом підтримки у 1,5 млн доларів США для малих та середніх сімейних і жіночих підприємств.

Ініціативу оголосила USAID «Конкурентоспроможна економіка України», яка планує надати 100 грантів.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.



Гранти розміром від 10 тис. до 35 тис. доларів США надаватимуть на наступні заходи:

- заходи з релокації;

- відкриття нового напрямку;

- масштабування бізнесу на території України;

- вихід на міжнародні ринки;

- впровадження інноваційних рішень;

- оптимізація бізнес-процесів з метою підвищення ефективності.

Одним із пріоритетних напрямків Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» є розвиток жіночого підприємництва.

Пріоритетні галузі для надання грантової підтримки: виробництво косметичних, текстильних виробів, предметів домашнього вжитку, крафтове виробництво, перероблення харчових продуктів, IT, виготовлення меблів та інших продуктів.

Повідомляється, що прийом заявок триватиме до 24 липня 2023 року. Прийом та розгляд заявок відбуватиметься поетапно: 19 травня; 16 червня; 24 липня 2023 року.

Нагадаємо, в межах державної програми єРобота учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей можуть претендувати на гранти для створення або розвитку власного бізнесу.

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