«Бізнес-план готуйте обов’язково»: як учасники бойових дій можуть отримати грант на 500 тисяч грн

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей отримали можливість претендувати на гранти для створення або розвитку власного бізнесу в межах державної програми єРобота. Хто саме може податись на програму і які можна отримати гранти, розповіли у «Юридичному пораднику для ВПО».

«Подати заявку на цей грант може громадянин України або ФОП, який є:

учасником бойових дій;

особою з інвалідністю внаслідок війни;

їх членом сім'ї (тільки дружиною або чоловіком).

Розмір гранту надається відповідно до суми запиту, але не більше:

250 тисяч грн у разі зобов’язання створити 1 робоче місце після отримання гранту та працевлаштувати 1-го найманого працівника для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни (громадянина чи ФОП);

500 тисяч грн у разі зобов’язання створити 2 робочих місця після отримання гранту та працевлаштувати 2-х найманих працівників для члена сім’ї ветерана;

1 мільйон грн у разі зобов’язання створити 4 робочих місця після отримання гранту та працевлаштувати 4-х найманих працівників, з яких не менше 2 є учасниками бойових дій та/або особами з інвалідністю внаслідок війни для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше 36 місяців до подання заяви на грант".

Гранти у розмірі до 500 тисяч та 1 мільйон грн надаються на умови співфінансування проекту у співвідношенні:

70% — за рахунок гранту;

не менше 30% — за рахунок отримувача гранту (власних коштів або кредитних).

Грант надається частинами — не більше 250 тис грн в межах загальної суми. Отримати грант можна лише 1 раз.

«Вони надаються для покриття витрат на

придбання меблів, обладнання, транспортних засобів (які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях);

закупівлі ліцензійного програмного забезпечення (такі витрати повинні становити сумарно не більше 50% розміру гранту);

закупівлі свійських тварин, птиці та бджіл, молодняка тварин та птиці, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану (не більше 70% розміру гранту);

послуг з маркетингу та реклами (не більше 10% розміру гранту);

плату за оренду нежитлового приміщення (не більше 25%) та обладнання (не більше 30%) тощо"

Подати заяву можна особисто або у відділенні уповноваженого банку (далі — АТ «Ощадбанк») за допомогою засобів порталу «Дія».

До заяви необхідно додати бізнес-план. Заява, яка подається членом сім'ї повинна обов'язково бути погоджена з дружиною чи чоловіком отримувача.

Розгляд заяви та прийняття рішення про надання гранту приймається Державним центром зайнятості протягом 15 робочих днів з дня кінцевого строку подання заяв на основі інформації АТ «Ощадбанк», яка містить результати перевірки ділової репутації та відомостей, зазначених у заяві, а також результатів співбесіди з отримувачем, проведеної регіональним центром зайнятості. Для отримання гранту отримувач укладає з Державним центром зайнятості договір про надання гранту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд оголошував надання грантів на свою справу у сфері сільського господарства.

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