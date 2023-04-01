Українці зможуть отримати до мільйона гривень на розвиток бізнесу: кому дадуть грант

Уряд ухвалив постанову про розширення програми безповоротних грантів на власну справу єРобота,

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, окремі напрями програми стосуються ветеранського бізнесу. Ветерани та члени їхніх родин зможуть отримати гранти на запуск власної справи в будь-якій сфері.

Перший напрямок — грант для ветерана в розмірі 250 тисяч гривень на власний бізнес за умови створення щонайменше одного робочого місця.

Другий напрямок — 500 тисяч гривень, грант може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою: 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця.

Третій напрямок — 1 млн гривень гранта, який може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж 3 роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова для цього гранта — створити від 4 робочих місць, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само, як і в другій програмі, співфінансування буде 70% на 30%.

«Всі заявки на гранти прийматимуться через „Дію“. Все буде просто, зрозуміло та зручно», — відзначив Шмигаль та додав, що окрім грантових програм, до цього блоку також входить перекваліфікація та навчання ветеранів: «Програма спеціальних ваучерів для освоєння нової професії. Навчання ІТ-спеціальностям. Пільги для здобуття іншої освіти. Все це на порядку денному, а частина програм — уже працює».

Раніше повідомлялося, що уряд оголошував надання грантів на свою справу у сфері сільського господарства. Так, на сад виділялися до 450 тис грн, до 7 млн грн — на теплицю, до 8 млн — на переробне підприємство.

Фото Pixabay

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram