Освідчення в коханні та нова робота: гороскоп на травень 2023 року для всіх знаків зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на травень 2023 року для всіх знаків зодіаку. На думку Людмили, місяць стане для багатьох доленосним і дозволить розставити всі крапки над «і».

Овен

Місяць, коли найкраще «залягти на дно». Не варто приймати важливих рішень чи розпочинати велику справу. Присвятіть час простим заняттям: дрібний ремонт, клопіт по дому або прогулянкам на свіжому повітрі.

Телець

Зірки радять у травні представникам знака приділити особливу увагу здоров'ю. Якщо ви давно обмірковуєте записатися в спортивний зал, зараз саме час. Не варто відкладати і ухвалення важливих рішень в особистому житті — вони можуть виявитися доленосними.

Близнюки

У травні зірки будуть супроводжувати творчих представників знаку. Їхні ідеї прийматимуться «на ура» і втілюватимуться в життя. Але не перестарайтеся — залишайте час для себе та своїх близьких.

Рак

Недовірливим представникам знака в травні варто перемикнути увагу з себе на навколишніх. Займіться благодійністю чи іншою соціальною допомогою. Настає час активних дій, які спричинять зміни на краще.

Лев

Представникам знака Лева зірки допомагатимуть виявляти їхню романтичну натуру. Саме час для освідчення в коханні або укладання шлюбів. Не бійтеся виявляти наполегливість, цього місяця вона лише прискорить розв'язання питань.

Діва

Для запальних Дів цей місяць виявиться складним у багатьох питаннях. Особливо не просто буде тим, хто вирішить виявити свій характер на роботі. Намагайтеся стримувати свої пориви. Найчастіше зустрічайтеся з друзями та не ігноруйте вечірки.

Терези

У травні представники знаку Терезів відчуватимуть фінансову підтримку. Можливе підвищення по службі чи перехід на нову, цікаву посаду. Не треба боятися змін — вони приведуть лише до найкращих результатів.

Скорпіон

Травень принесе представникам знака невпевненість у власних силах. Здаватиметься, що все йде не за планом і ваші зусилля марні. Не варто засмучуватися, просто відпустіть ситуацію. У другій половині місяця настане покращення.

Стрілець

Активним представникам знака варто «скинути швидкість». Ваші зусилля не приведуть до результату. Тому не треба будувати великих планів та розраховувати на швидкий успіх. Придивіться до свого оточення, можливо саме там криється причина ваших тимчасових проблем.

Козоріг

Представникам знаку Козоріг зірки радять у травні приділити увагу здоров'ю, а найкраще вирушити у невелику подорож. Перемикання уваги — саме те, що зараз вам найбільше потрібно.

Водолій

Життєва енергія Водоліїв битиме через край і знаходитиме своє втілення в реалізації найнеймовірніших проєктів. Зірки будуть супроводжувати вас, тому діставайте з далеких ящиків усі свої нереалізовані мрії.

Риби

Травень обіцяє представникам знаку подорожі та зміну роботи. Можливо, ваше хобі перетвориться на справу, якою ви займатиметеся з подвійною силою. На любовному фронті затишшя. Використовуйте цей час для зайняття собою: читайте книги, ходіть у кіно, зустрічайтеся з друзями.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, життя яких знаків зодіаку назавжди зміниться після затемнення Великої мутації 5 травня.

Фото: pixabay

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