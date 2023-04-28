Хоч і не депутати чи прокурори: хто з українців буде отримувати пенсію у розмірі понад 13 тисяч грн

Після масштабної березневої індексації та пенсій одна з категорій громадян почала отримувати пенсію у 13 376,21 гривень. Такі виплати належать пенсіонерам-чорнобильцям I категорії, пише ресурс fakty.com.ua.

До цієї групи входять особи з інвалідністю серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалі від неї, щодо яких встановлений причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також ті, хто отримав променеву хворобу.

Відповідно до закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мінімальний розмір пенсійної виплати «ліквідаторів» не може бути нижчим:

для осіб з інвалідністю І групи — 100% розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та враховується для обчислення пенсії за попередній рік;

для осіб з інвалідністю ІІ групи — 80%;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 60%.

Якщо щомісячні розміри пенсії для I категорії «чорнобильців» не досягають таких розмірів, то таким пенсіонерам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, якої бракує.

Раніше стало відомо, хто з пенсіонерів може розраховувати на великі виплати влітку.

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