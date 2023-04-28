Примушують вчитися через стіну з окупантами: на Півдні ворог прикривається від ЗСУ дітьми і вчителями

Триває 429-а доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави, яка знову продемонструвала нелюдське обличчя ворога — від ракетного терору росіян постраждали міста Умань на Черкащині, Дніпро, а також Українка на Київщині. За попередньою інформацією загинуло понад 20 цивільних людей, серед них 3 дітей. Про це Генштаб ЗСУ нагадує у вечірньому зведенні.

Тим часом на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках на Донбасі протягом доби ворог здійснив понад 40 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, але наші воїни мужньо тримають оборону.

Зокрема на Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру, а на Авдіївському — в районах самої Авдіївки та прилеглих населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області. Втім, успіху загарбники не мали. На Мар’їнському напрямку нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, та використовує для облаштування свого особового складу навчальні заклади тимчасово захоплених територій. Так, в населеному пункті Луб’янка в будівлі місцевої школи дислокуються військовослужбовці російських окупаційних військ. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, при цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом.

Місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області, окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди протягом 27 квітня було завезено велику кількість важкопоранених росіян. Перевезення відбувалися із залученням медичної вантажівки на базі КАМАЗ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 3 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ відзвітували про вихід на завершальну стадію формування ешелонованої системи протиповітряної оборони, яка повністю укомплектована західними зразками озброєння. Наразі Київ має комплекси ближньої дії — це NASAMS, комплекси середньої дії — це IRIS-T, а тепер отримали комплекс дальньої дії — Patriot.

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