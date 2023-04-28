«Нація терористів та убивць»: у Зеленського відповіли на вихваляння росіян «точним влучанням» у будинок в Умані

Після підлих нічних ударів по мирним містам України в російському міністерстві «оборони» опублікували цинічний пост, в якому висловили радість відносно «точних влучань» по цілях.

Примітно, що на фото зображено пуск ракети «Іскандер-К», яку, як пояснювали в Повітряних силах ЗСУ, складно виявити.

Саме цю ракету росіяни використали під час обстрілу Миколаєва, де під ударом опинилися житлові будинки, внаслідок чого 23 людей отримали поранення, а одна загинула.

«Творчість» російських вбивць і людожерів прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Мінубивства рф радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та убивць», — написав Єрмак.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 квітня, близько четвертої ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря. Повітряні сили знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня, проте дві ракети влучили у житлову забудову на Черкащині, в місті Умань, зруйнувавши три багатоповерхівки. Також у Дніпрі внаслідок ворожої атаки загинула жінка та трирічна дитина.

520

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram