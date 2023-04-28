Ліки від «Кинджалів» та «Іскандерів»: як Україна закриє небо

До України прибув один дивізіон протиракетних комплексів Patriot, ще декілька — у дорозі. Зараз ЗСУ вийшли на завершальну стадію формування ешелонованої системи протиповітряної оборони, яка повністю укомплектована західними зразками озброєння.

Про це в етері Апостроф TV розповів військовий експерт, офіцер резерву Повітряних Сил ЗСУ Андрій Крамаров.

Експерт зазначив, Київ має комплекси ближньої дії — це NASAMS, комплекси середньої дії — це IRIS-T, а тепер отримали комплекс дальньої дії — Patriot.

За словами експерта, комплекс Patriot може відпрацьовувати по таких цілях як винищувач або крилата ракета Х-101, Х-55 на дальності до 150 км. Зараз Україна отримує потужну зброю для прикриття тих місць, по яких застосовуються ракети С-300, С-200 «земля-земля», тому що цей комплекс наданий в модифікації PAC-3.

Він має контактну протибалістичну ракету, яка має швидкість до 10 тисяч кілометрів на годину і може знищувати за рахунок контактної бойової частини і високої швидкості балістичні ракети.

«Таким чином ми отримуємо вирішення проблеми С-300, С-400. На жаль, ще треба буде побачити ефективність, тому що проти саме такого типу цілі ці комплекси не тестувалися. Ми також отримуємо протидію ракетам «Іскандер». Теоретично, хоча не тестувалися ці комплекси проти такого виду цілей, ми можемо за рахунок цих систем протистояти ракетам типу Х-22 або навіть «Кинджал», — вважає Крамаров.

Експерт нагадав, що у ворога на бойовому чергуванні багато літаків Су-35 і Су-34, які вони зараз активно використовують і в прифронтовій зоні, і в зоні активних бойових дій. Зокрема це Бахмут, Авдіївка, Херсонщина, Запоріжжя, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина — всі ці міста і місцевості страждають від керованих авіаційних бомб росіян, випущених їхньою тактичною авіацією.

По такій цілі як багатоцільовий винищувач, бомбардувальник типу Су-34 Су-35 комплекс Patriot працює на граничній дальності до 150 км.

«Я не впевнений з точки зору раціональності та убезпечення даних комплексів, якщо вони будуть доставлені в зону бойових дій. Проте наші міста, особливо півдня України, ми ними зможемо прикрити і почати активно боротися з їхньою авіацією. Дуже багато вилетів здійснюється з Криму — летить ця тактична авіація і б'є бомбами і ракетами по наших мирних містах. Я впевнений, що ми зможемо їх убезпечити. Зокрема і Запоріжжя, яке, як ми знаємо, дуже страждає від ракет С-300. Щотижня там такі обстріли. З цим ми також тепер зможемо боротися» — сказав Андрій Крамаров.

Багато військових експертів та політиків вважають, що ця війна буде довгою. Дехто пророкує, що вона може закінчитися тільки разом з розпадом росії. Зокрема, таку думку висловив головнокомандувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Герем. Він сказав в інтерв'ю про те, що ця війна закінчиться тільки тоді, коли росія розпадеться на маленькі держави.

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