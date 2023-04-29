Порушила клятву Гіппократа: лікарку маріупольської лікарні судитимуть за те, що видала окупантам поранених бійців ЗСУ

В Україні триває боротьба з колаборантами, деякі з яких, як наприклад очільниця Полтавського районного суду, не лише пішли на співпрацю з ворогом, а й видавали росіянам інформацію про українських військових. Минулого року жінка передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша.

А прокурори Донецької обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України за фактом вчинення державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) — лікарку-офтальмолога з Маріуполя судитимуть заочно за те, що вона видала окупантам тяжкопоранених українських захисників.



У березні 2022 року росіяни захопили Обласну лікарню інтенсивного лікування в Маріуполі, де у той час перебували не менше 7 військовослужбовців Збройних Сил України. Персонал медзакладу перевдягнув українських захисників у цивільний одяг. Але співробітниця відділення мікрохірургії ока, підтримуючи дії країни-агресора, під час проведення медичного обходу добровільно передала військовим рф інформацію про перебування тяжкопоранених та хворих українських військовослужбовців. Їх було взято у полон та піддано фізичним та моральним знущанням.



Санкція інкримінованої зрадниці стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного ув’язнення, з конфіскацією майна.



Ексклюзивний матеріал «Були бовдури, у яких російські бомби знищили будинок, а вони малювали „Z“ і робили селфі», — радник мера Маріуполя Петро Андрющенко" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото прокуратури

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