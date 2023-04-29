З вислугою років не все так просто: хто з пенсіонерів, які працюють, не отримає перерахунок у червні

Згідно з українським законодавством, працюючим пенсіонерам 1 квітня провели перерахунок — підвищені пенсійні виплати вони отримають вже у червні, з урахуванням місяців, що пройшли після перерахунку.

Як нагадують у ПФУ, пенсії автоматично перерахують працюючим пенсіонерам, які після призначення чи попереднього перерахунку продовжували працювати та на 1 березня 2023 року набули 24 місяці страхового стажу, або тим, які відпрацювали менше 24 місяців, але від призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Втім, це правило розповсюджується не на всіх громадян з цієї категорії. Виняток — люди, яки вийшли на заслужений відпочинок не за віком, а отримують пенсію за вислугу років. На перерахунок можуть розраховувати лише ті, хто вже досяг пенсійного віку.

Варто пам`ятати, що підвищення пенсій після перерахунку у кожного пенсіонера індивідуальне. Адже у формулі для обчислення страхової пенсії, визначеній законом, збільшується коефіцієнт страхового стажу або коефіцієнт страхового стажу та заробітної плати (за доцільності). Розмір підвищення залежить від того, який страховий стаж вже має людина та який заробіток одержувала.

Нагадаємо, що у липні підвищуватимуть пенсії держслужбовцям та науковцям.

Фото Pixabay



116

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram