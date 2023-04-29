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Здоров'я та медицина

Магнітні бурі у травні-2023: названо небезпечні дати

18:07 29 квітня 2023
Сонце

Якщо у квітні завершальна магнітна буря — збудження магнітного поля Землі, викликане спалахами на Сонці — припала на 22 квітня, то у травні перша з бур, досить сильна, очікується з 11 по 17 числа.

Наступна, середньої потужності, буде з 20 по 25 травня, а наприкінці місяця, 28 числа, очікується досить сильна.

У такі дні медики радять метеозалежним людям відмовлятися від алкогольних напоїв та кави, більше пити води, трав'яного чаю та соків. Показано також прогулянки у парках та прохолодний душ.

Людям із хронічними, особливо серцево-судинними захворюваннями, потрібно подбати про те, щоб у домашніх аптечках були необхідні їм ліки. Адже зазвичай у періоди магнітних бур «хроніка» може загострюватися.

У такі дні багато метеозалежних людей можуть відчувати головні та суглобові болі, запаморочення, занепад сил.

До речі, реагувати люди можуть і на таке явище, як «коридор затемнень», який розпочався 20 квітня та триватиме до 5 травня.

Фото Pixabay

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