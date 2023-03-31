Біль у серці та безсоння: календар небезпечних дат на квітень

Квітень розпочнеться з березневої магнітної бурі, яка накрила Землю в останній день місяця. Ця буря затягнеться на перші дні квітня.

«Штормити» буде 1, 2 та 3 квітня. Потім невеликі коливання очікуються 10 та 11 квітня. 16, 17, 18 квітня — несильна магнітна буря, 20 -21 квітня — підвищена сонячна активність. По це свідчать дані сайту swpc.noaa.gov.

Графік бур виглядає так:

1 квітня — магнітна буря К-індекс 4

2−3 квітня — слабка магнітна буря К-індекс 3

10−11 квітня — магнітна буря К-індекс 4

12 квітня — слабка буря К-індекс 3

14−15 квітня — слабка буря К-індекс 3

16 квітня, 18 квітня — магнітна буря К-індекс 4

20−21 квітня — сильна магнітна буря К-індекс 5

22 квітня — слабка магнітна буря К-індекс 3.

Як відомо, магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також на здоров'я людей.

Метеозалежні, літні люди, вагітні жінки відчувають на собі вплив бур. У такі дні можуть виникнути головний біль, запаморочення, нудота, біль в серці та підвищений тиск, слабкість, безсоння, біль у спині та суглобах, загострення хронічних захворювань.

Медики радять в ці дні спати не менш як 7 годин, лягати спати в один і той же час. Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої їжі, відмовитись від алкоголю, сигарет та кави. Більше часу проводити на свіжому повітрі.

Нагадаємо, після кількох днів похолодання 31 березня в Україні знов підвищилася температура повітря.

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