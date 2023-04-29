Колишні бранці та їхні родичі мають право на компенсацію у 50 тисяч гривень: як оформити виплату

Родичі військовослужбовців, яких ще не повернули з російського полону, а також родини зниклих безвісти можуть отримати виплати від держави.

Як зазначають в Мінреінтеграції, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України та члени їхніх родин також мають право звертатися за відшкодуванням витрат на професійну правову допомогу.

Факт позбавлення свободи таких осіб встановлює відповідна Комісія, що працює при Мінреінтеграції. Звернутися до неї можна особисто або через законного представника чи члена сім’ї.

З формою заяви та переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням.

У разі встановлення зазначеного факту Комісія також може ухвалити рішення про виплату коштів для відшкодування витрат на професійну правову допомогу вказаним особам. Наразі максимальний розмір відшкодування — 53 680 гривень.

Щоб отримати кошти, необхідно подати до Мінреінтеграції відповідну заяву та підтверджуючі документи або відомості. Наприклад, договір з адвокатом, розписки або інші відомості, які можуть обґрунтовано свідчити про надання правової допомоги.

Фото Мінреінтеграції

Раніше в Мінветеранів опубліковали детальну інфографіку та роз`яснили, хто і які виплати отримує у разі загибелі чи інвалідності військових та волонтерів.

Фото Pixabay

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