Хто і які виплати отримує у разі загибелі чи інвалідності військових та волонтерів: докладне роз'яснення Мінветеранів (інфографіка)

Українські захисники мають право на виплати у разі поранення чи отримання інвалідності, також на виплати можуть розраховувати родичі загиблих або зниклих безвісти.

Міністерство у справах ветеранів України підготувало детальну інфографіку із роз'ясненням щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Фото Мінветеранів

Фото Мінветеранів

Також на сайті міністерство розміщено зразки заяв, які надаються для нарахування допомоги зазначеним категоріям.

Нагадаємо, що право на виплати є й у людей, які надавали волонтерську допомогу ЗСУ або іншим силовим підрозділам та під час захисту й оборони нашої держави отримали інвалідність внаслідок поранення (контузії, каліцтва або травми). У разі смерті волонтерів отримати допомогу зможуть члени їхніх родин.

Фото Pixabay

38

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram