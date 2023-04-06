Омбудсман пояснив, як рідним військовополонених отримати до 100 тисяч грн допомоги

Родичі військовослужбовців, яких ще не повернули з російського полону, можуть отримати виплати від держави. Також це стосується і родин зниклих безвісти.

Про це повідомив Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«За полоненими військовослужбовцями зберігаються виплати у розмірі за посадою, військовим званням, останнім місцем служби, надбавки за вислугу років, а також додаткова винагорода у розмірі до 100 тисяч грн пропорційно до участі у бойових діях», — написав Лубінець.

Грошове забезпечення виплачується членам сімей військовослужбовців у такій послідовності:

дружині/чоловіку, а якщо їх немає — повнолітнім дітям, які проживають разом з військовослужбовцем; опікунам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства, незалежно від їхнього віку); особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не в шлюбі й не мають дітей.

У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати, її частка рівномірно розподіляється між іншими, які мають право на її одержання.

Виплата грошового забезпечення та додаткової винагороди здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон, зникнення безвісти, за заявою рідних на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини.

До заяви додаються:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові та реєстрацію місця проживання (перебування);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті — копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Подані документи командир військової частини розглядає впродовж 15 днів і ухвалює рішення щодо виплати або відмови у грошовій допомозі, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

Якщо у виплаті відмовляють, має бути вказана причина. Якщо таке рішення ухвалили через те, що документи були подані не в повному обсязі, заявник має право повторно звернутися до командира військової частини після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті.

Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше правозахисники розповіли, які «сесії з денацифікації» російські кати змушують проходити українських військовополонених попри вимоги Женевської конвенції.

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