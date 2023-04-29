Сполучені Штати Америки під'єднують в Україні датчики, які виявляють сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби та можуть підтвердити джерело атаки. Про це повідомляє The New York Times. Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США створює сучасну мережу, яка здатна ідентифікувати особу зловмисника. Частково мета полягає в тому, щоб переконатися, що якщо росія підірве радіоактивну зброю на українській землі, її атомний підпис і провину москви можна буде перевірити.

Команда підтримки в надзвичайних ситуаціях з ядерної енергетики, тіньовий підрозділ атомних експертів під керівництвом Агентства безпеки, працює з Україною над розгортанням датчиків радіації, навчанням персоналу, моніторингом даних і попередженням про смертельну радіацію.

У заяві, надісланій The New York Times у відповідь на запитання журналіста, агентство заявило, що мережа атомних датчиків розгортається «по всьому регіону» і матиме можливість «схарактеризувати розмір, місце і наслідки будь-якого ядерного вибуху». Крім того, розгорнуті датчики позбавлять росію «будь-якої можливості застосувати ядерну зброю в Україні без атрибуції».

Ця заява розвіює туман ядерної війни і показує, як Сполучені Штати можуть використати нову систему, щоб прорвати його. За одним сценарієм, Вашингтон може використати інформацію, зібрану мережею, щоб виключити можливість помилкової ідентифікації зловмисника, який влаштував ядерний вибух. Це може здатися непотрібним кроком, враховуючи особливість грибовидної хмари. Але якщо зброя була доставлена вантажівкою, танком або човном, а не помітною ракетою з відстежуваною траєкторією польоту, з'ясувати її походження може виявитися майже неможливим.

На думку експертів з ядерної зброї, публічна інформація про таке оборонне планування може стримувати москву, даючи їй зрозуміти, що Вашингтон може викрити те, що називається операцією під чужим прапором.

«Якщо в Україні станеться ядерна надзвичайна ситуація, чи то викид радіації з ядерного реактора, чи то детонація ядерної зброї, — йдеться в заяві агентства безпеки, — науковий аналіз буде швидко наданий урядовим органам США і центрам прийняття рішень в Україні та регіоні для прийняття дієвих, технічно обґрунтованих рішень щодо захисту здоров'я і безпеки населення. Ядерні експерти кажуть, що такі захисні заходи можуть зіткнутися з найбільшим випробуванням найближчими тижнями, коли українська армія розпочне свій весняний наступ. Китай закликав росію припинити брязкання ядерною зброєю, і пан путін останнім часом не згадував про ядерну загрозу. Але західні експерти занепокоєні тим, що невдачі росії на полі бою роблять путіна ще більш залежним від свого ядерного арсеналу, і побоюються, що нові невдачі можуть посилити його готовність натиснути на ядерний спусковий гачок».

Нагадаємо, днями росія провела навчання військ з білорусі з використання тактичних ядерних боєголовок для ракет малого радіусу дії «Іскандер».

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