Під обстрілом в Умані загинув співавтор пісень Джамали

В Умані від ракетного обстрілу загинув відомий музикант Володимир Макаровський. Про це повідомив Telegram-канал «МУЗВАР».

«Від ракетного обстрілу Умані загинув музикант та батько бек-вокалістки Джамали — Володимир Макаровський. Володимир був співавтором пісень співачки, одна з яких — фіт із alyona alyona „Жалі“. Співчуття рідним…» — йдеться у повідомленні.

«Жах і біль», — написала Джамала в сторіз в Instagram.

За даними МВС України, в процесі ідентифікації з’ясувалося, що під час ракетної атаки по Умані загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Розбір завалів триває. Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки росії 23 осіб.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на війні загинув кримський татарин, близький друг Джамали.

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