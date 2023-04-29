Воротар «Шахтаря» вступив до лав ЗСУ та хоче йти воювати

18-річний воротар молодіжної команди донецького «Шахтаря» Володимир Сегеда вирішив тимчасово призупинити футбольну кар'єру та піти служити до лав Збройних сил України.

Уродженець Луганська після початку повномасштабного вторгнення разом з іншими футболістами академії «гірників» був евакуйований до Хорватії (18 років гравцю виповнилося лише 27 жовтня 2022-го, тобто до того часу він мав право виїжджати за кордон. — Прим.), але вирішив повернутися до України й уже проходить навчання в одному з військових підготовчих центрів.

«Не можу просто так сидіти, коли в моїй країні йде війна. Ніколи не думав про те, щоб стати військовим, але зараз цього потребує моя Батьківщина. Грати у футбол — мрія всього мого життя, і я від неї не відмовляюся. Після перемоги хотів би повернутися у футбол», — наводить слова голкіпера пресслужба «Шахтаря».

Додамо, що минулого сезону Сегеда почав залучатися до тренувань із юнацькою командою «Шахтаря», чотири рази потрапляв до заявки на матчі чемпіонату U19, але так і не дебютував у турнірі.

Володимир Сегеда (у чорній футболці) з партнерами з академії "Шахтаря"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько футболіста збірної України Віталія Миколенка взяв до рук зброю та став на захист рідної країни.

Фото ФК «Шахтар»

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