37.41 / 37.97 40.92 / 41.69
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Воротар «Шахтаря» вступив до лав ЗСУ та хоче йти воювати

19:53 29 квітня 2023
Володимир Сегеда

18-річний воротар молодіжної команди донецького «Шахтаря» Володимир Сегеда вирішив тимчасово призупинити футбольну кар'єру та піти служити до лав Збройних сил України.

Уродженець Луганська після початку повномасштабного вторгнення разом з іншими футболістами академії «гірників» був евакуйований до Хорватії (18 років гравцю виповнилося лише 27 жовтня 2022-го, тобто до того часу він мав право виїжджати за кордон. — Прим.), але вирішив повернутися до України й уже проходить навчання в одному з військових підготовчих центрів.

«Не можу просто так сидіти, коли в моїй країні йде війна. Ніколи не думав про те, щоб стати військовим, але зараз цього потребує моя Батьківщина. Грати у футбол — мрія всього мого життя, і я від неї не відмовляюся. Після перемоги хотів би повернутися у футбол», — наводить слова голкіпера пресслужба «Шахтаря».

Додамо, що минулого сезону Сегеда почав залучатися до тренувань із юнацькою командою «Шахтаря», чотири рази потрапляв до заявки на матчі чемпіонату U19, але так і не дебютував у турнірі.

Володимир Сегеда (у чорній футболці) з партнерами з академії "Шахтаря"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько футболіста збірної України Віталія Миколенка взяв до рук зброю та став на захист рідної країни.

Фото ФК «Шахтар»

334

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

У Терезів та Овнів високий ризик фінансових втрат, Ракам та Козерогам час зайнятися собою: гороскоп на тиждень 1 — 7 травня 2023 року

розсада

Чудо-засіб на основі звичайного аспірину: полийте ним розсаду, і вона швидко стане товстою та кремезною (відео)

Календар городника

У травні буде три дні, коли нічого не можна ні сіяти, ні садити: календар городника на останній місяць весни

Бріджит Фонда із сином Олівером та його подружкою

«Віддаю перевагу спокійному життю»: зірка 90-х, яка змінилася до невпізнання, не бажає повертатися до Голлівуду

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту