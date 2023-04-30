Частина українців скоро зможе отримати від держави до 1 млн грн виплат: хто має право на допомогу

З 1 травня набере чинності закон України «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії рф проти України». Згідно з ним, виплати призначені для працівників об’єктів критичної інфраструктури, держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаних з виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків у період військової агресії росії проти України в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам. Про це нагадує Юридичний порадник для ВПО.

Окрім цього, право на одноразову допомогу мають члени сімей таких осіб у разі їх загибелі:

батьки;

чоловік/дружина, який не одружився вдруге;

малолітні та/або неповнолітні діти;

повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Розмір допомоги:

особам з інвалідністю I групи — 800 тис. грн;

особам з інвалідністю II групи — 500 тис. грн;

особам з інвалідністю III групи — 200 тис. грн.

родині загиблого — 1 млн грн.

Порядок отримання грошової допомоги має бути розроблений Кабінетом Міністрів упродовж травня.

Нагадаємо, днями завершився спільний проєкт Міністерства у справах ветеранів та Червоного Хреста з підтримки ветеранів війни.

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