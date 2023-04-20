Підписано новий закон про виплати: за що українці зможуть отримати до 800 тисяч грн

Працівники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які постраждали від російської агресії, отримають від держави одноразову грошову допомогу. Відповідний закон, що його Рада прийняла 20 березня, підписано президентом Володимиром Зеленським.

Він передбачає виплати в обсязі 800, 500 та 200 тисяч гривень відповідно особам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи, якщо така інвалідність спричинена пораненням, каліцтвом, контузією або захворюванням внаслідок бойових дій, бомбардувань або авіаударів після 24 лютого 2022 року.

У разі ж загибелі таких осіб членам сім'ї померлого виплачуватиметься 1 мільйон гривень.

Також постраждалим та родичам загиблих, яким до прийняття закону було призначено або виплачено різні види інших виплат та компенсацій — у меншому розмірі — доплатять різницю між визначеною законом сумою та вже виплаченими коштами.

Список підприємств критичної інфраструктури, на працівників яких поширюється дія Закону, визначатиметься Кабінетом Міністрів.

Порядок виплати цієї допомоги має бути затверджений урядом. Вона виплачуватиметься з держбюджету з подальшим відшкодуванням за рахунок коштів держави-агресора відповідно до принципів та норм міжнародного права.

Нагадаємо також про виплати відшкодування родичам військовополонених, а також тим військовим, які на війні отримали інвалідність.



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