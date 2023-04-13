Як швидко грошова допомога надходить на рахунок переселенця після подання заяви: відповідь Мінсоцполітики

Внутрішні переселенці мають право на отримання державної допомоги на проживання.

В Міністерстві соціальної політики розповіли, що робити тим ВПО, які подали заявку на отримання цього виду допомоги, але гроші не надходять.

«Якщо ви подали заяву на отримання допомоги на проживання для ВПО та вам було призначено виплати, то варто очікувати на зарахування коштів. Термин зарахування залежить від того, коли „Ощадбанк“ за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у ваш банк. Щойно це відбудеться, кошти будуть зараховані на рахунок, який ви вказали під час подачі заяви. Якщо ви подали документи на допомогу проживання ВПО і більше 2-х місяців не отримуєте допомогу — обов’язково зверніться до органу соцзахисту, де оформлювали довідку ВПО та допомогу», — йдеться у повідомленні.

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В міністерстві відзначили, що бувають випадки, коли банк не може зарахувати кошти на рахунок отримувача через помилку в оформленій заяві.

Раніше у Мінсоцполітики пояснювали, що робити переселенцю, якщо їм не скасовують довідку ВПО.

А в Мінреінтеграції радили переселенцям, які змінили місце реєстрації за допомогою порталу «Дія» та яким затримують виплати на проживання, звертатися до Управління соціального захисту населення за новим місцем фактичного проживання. Наразі питання автоматичного перепризначення допомоги на проживання потребує доопрацювання.

Фото Pixabay

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