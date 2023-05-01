«Відчувається критична нестача боєприпасів»: президент Чехії про поїздку до України

Президент Чехії Петр Павел, який вважає, що Китай не хоче миру в Україні, заявив про те, що його країна в співпраці з іншими партнерами шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну. Про це пише видання České noviny за результатами візиту президента Павела до України. За його словами, відчувається критична нестача боєприпасів, без яких країна не може розпочати контрнаступ на росію і відновити контроль над своєю територією.

«Із зустрічей, які я провів в Україні — а їх було багато, як на центральному рівні, так і на рівні одного регіону, — стало зрозуміло, що найбільше для успішної оборони Україні сьогодні потрібні боєприпаси, — сказав Павел після прибуття. — Звісно, технологій також не вистачає, але критична нестача боєприпасів не лише обмежує здатність України ефективно захищатися, але й до певної міри обмежує її здатність до успішного контрнаступу. І якщо вони хочуть відновити контроль над окупованою територією, яку росія агресивно утримує вже більше року, то іншого шляху, окрім контрнаступу, дійсно немає».

За його словами, союзники постачають Україні дуже ефективну техніку, наприклад, сучасні танки, але з абсолютно мінімальною кількістю боєприпасів. Українці можуть розгорнути цю техніку лише на кілька днів, а потім повинні відвести її назад.

«По суті, це перетворюється на складську одиницю. І в цьому немає особливого сенсу, — зазначив очільник Чехії. — Ми будемо продовжувати шукати шляхи, щоб не тільки збільшити постачання боєприпасів з наших джерел, але й будемо творчо шукати шляхи у співпраці з нашими союзниками або іншими країнами, щоб за короткий проміжок часу доставити в Україну те, що їм потрібно».

За словами Петра Павела, Чехія має проекти у п'яти сферах, які є ключовими для відновлення України: охорона здоров'я, енергетика, транспортна інфраструктура, управління водними ресурсами та житлове будівництво.

Раніше президент Петр Павел заявляв, що західні партнери повинні відправити Україні все, крім ядерної зброї.

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