путін витратив 20 років на відновлення російської армії, а потім просто знищив її в Україні, — експерт

Очільник рф володимир путін не думав, що війна дійсно буде. Саме тому не було створено спеціалізованих структур, довгострокового планування, необхідної логістики, центрального командування. Тобто, по суті, було порушено всі правила, і це просто тому, що, на думку путіна, це не мала бути війна. Здається, він щиро вірив, що Україну не захистить її власний народ і вона розвалиться від першого ж поштовху. Проте помилився. Таку думку висловив в інтерв'ю Business Insider Марк Галеотті, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень і почесний професор Школи слов'янських і східноєвропейських досліджень при Університетському коледжі Лондона.

«путін не засвоїв урок, який засвоїв Сталін, — вважає Марк Галеотті. - путін продовжує намагатися здійснювати мікроменеджмент. Тому проблема полягає в тому, що генерали не мають повноважень робити те, що вони вважають за потрібне. Класичним прикладом був попередній командувач об'єднаних сил суровікін, який, по суті, розумів, що насправді потрібно закріпитися і підготуватися до оборони від українського наступу. Але путін зняв його, бо він був недостатньо агресивним.

Тому я думаю, що генерали роблять все можливе, але вони не впоралися з тим, що втратили найкращу техніку і найкращих солдатів у перші тижні й місяці війни. Сили, які вони мають, не дозволяють їм бути особливо винахідливими чи розумними, а путін постійно висуває до них політичні вимоги, які спотворюють будь-яку стратегію. Щодо цих втрат, то трохи більше ніж за рік війни російські військові втратили тисячі одиниць бронетехніки, десятки бойових літаків і понесли десятки, якщо не сотні, тисяч втрат".

За словами аналітика, вже нині російська армія в широкому сенсі розбита вщент:

«Навіть якщо війна закінчиться завтра, на мою думку, знадобиться десять років, щоб відновити російські війська до того рівня, на якому вони були в січні минулого року. Ы це за умови, що росія може і хоче витрачати необхідні кошти і має доступ до комп'ютерних чіпів і всього іншого, що може знадобитися, а це дуже і дуже сумнівні припущення, відверто кажучи.

Значною мірою путін зруйнував власні військові структури. Ось чому, на мою думку, це остання війна путіна. Окрім того, що вона може призвести до його політичного падіння, в будь-якому випадку він, ймовірно, буде дуже, дуже обережним щодо будь-яких майбутніх авантюр. У нього просто не буде військового потенціалу для них, окрім найобмеженіших видів військового розгортання. Отже, по суті, він витратив понад 20 років на розбудову військової структури, а потім просто зруйнував її".

Тим часом через санкції у військовій промисловості рф закінчуються найважливіші компоненти.

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