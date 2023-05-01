Дніпро та Херсон частково без світла через ракетні удари окупантів

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Через обстріли окупантів є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

«Є суттєві пошкодження розподільних мереж. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів м. Дніпра та області. Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині — через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7,1 тисячі — в області. Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб», — йдеться у повідомленні.

«Енергетична інфраструктура щоденно потрапляє під обстріли окупантів у різних областях країни. Але наші енергетики намагаються повернути світло людям якомога швидше, часто ризикуючи власним життям та здоров’ям», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Міністр додав, що енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово. Зокрема, за минулу добу заживлено понад 7 тисяч абонентів на Донеччині та близько 3 тисяч — на Сумщині.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 1 травня окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Також були задіяні дрони-камікадзе.

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