37.46 / 37.99 40.96 / 41.75
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Дніпро та Херсон частково без світла через ракетні удари окупантів

12:44 1 травня 2023
Герман Галущенко

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Через обстріли окупантів є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

«Є суттєві пошкодження розподільних мереж. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів м. Дніпра та області. Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині — через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7,1 тисячі — в області. Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб», — йдеться у повідомленні.

«Енергетична інфраструктура щоденно потрапляє під обстріли окупантів у різних областях країни. Але наші енергетики намагаються повернути світло людям якомога швидше, часто ризикуючи власним життям та здоров’ям», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Міністр додав, що енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово. Зокрема, за минулу добу заживлено понад 7 тисяч абонентів на Донеччині та близько 3 тисяч — на Сумщині.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 1 травня окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Також були задіяні дрони-камікадзе.

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Календар городника

У травні буде три дні, коли нічого не можна ні сіяти, ні садити: календар городника на останній місяць весни

Джейсон Сантана

Замість привітання — у щелепу: відео скандального нокауту на 4-й секунді бою

В салоні SsangYong Tivoli

Названо три корейські автомобілі, які не рекомендують купувати навіть самі корейці

Миття пралки

Тільки не лимонна кислота! Чим краще очистити пральну машину від накипу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту