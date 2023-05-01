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Гороскоп

Не позичайте гроші та не починайте нові проекти: від чого ще варто відмовитися в день Квіткового Місяця 5 травня

15:26 1 травня 2023
Повня

Якщо квітневий повний місяць називають Рожевим, то травневу повню — Квітковою, через сезон цвітіння.

Їх можна буде спостерігати з 4 по 6 травня, а пік буде 5 травня о 19:37 за Києвом. Травнева повня збігається з напівтіньовим місячним затемненням, пік якого припаде на 19:22 за київським часом.

Астрологи стверджують, що травнева повня — ідеальний час, щоб відкрито висловити свої найглибші почуття та емоції. Водночас у цей день не слід розпочинати нові проекти, брати гроші у борг та здійснювати великі покупки. Не будуть успішними й ділові поїздки.

Деякі люди реагують на повний місяць, впадаючи в депресію. Однак погані думки, як і сварки, можуть лише погіршити ситуацію — потрібно налаштовувати себе на краще і спрямовувати енергію на позитив.

У повню краще не займатися важкою фізичною працею, а ось наведення ладу в домі буде на благо. Це чудовий час для того, щоб відкрити нові таланти, особливо пов'язані з творчістю.

Нагадаємо, що 5 травня закінчується перший «коридор затемнень», після чого, як стверджують астрологи, життя п'яти знаків зодіаку може кардинально змінитися.

Фото Pixabay

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