«Двір, який я знаю по сантиметрах»: Остапчук про ракетний удар по його рідній Умані

Популярний шоумен Володимир Остапчук з біллю відреагував на ракетний удар по його рідній Умані. Володимир народився і вчився у цьому місті, там дотепер живе його мати.

- На фото — будинок, який я бачив зі своєї школи всі роки навчання і двір, який знаю по сантиметрах, — написав Володимир.

- В сусідньому підʼїзді жив колись кращий друг дитинства Костя, поруч жили Макс, Ваня і Андрюха Рижков. Тут поруч у рідній 5 школі імені В.І.Чуйкова на третьому поверсі знаходиться кабінет моєї мами, яка досі працює вчителем початкових класів. Вчора під завалами знайшли її колишнього учня, якому лише виповнилось 16, і його 10-ти річну сестричку. Їхня квартира була на 9 поверсі. І ще одну родину знайомих, в якій ніхто не вижив. Вже відомо про пʼятьох діток і ще близько 20 дорослих…

Вчора вони поцілили не просто в житловий будинок (там зі «стратегічного» поруч хіба що гаражі), вони поцілили в нерв усієї Умані.

У коментарях підписники почали ділитися своїми історіями.

- Моя квартира в цьому будинку вціліла і сім’я, яка спала на той момент, але таке відчуття, що я втратила набагато більше, ніж вікна і двері, — написали під постом Володимира.

- Біль який ніколи не зникне і не загоїться, — відреагував підписник. — Клята війна.

- Горіти вам навіки в пеклі! — звертались на адресу росіян.

На слова Остапчука відреагувала і актриса Наталка Денисенко.

- Просто неможливо усвідомити… співчуття всім постраждалим! — написала вона.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Іво Бобул жорстко відповів росіянам.

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