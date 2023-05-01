Російська авіабомба вбила дитину на Чернігівщині (фото)
Вдень у понеділок, 1 травня, рашисти завдали авіаудару по Чернігівщині — у Новород-Сіверському районі загинула дитина.
Як повідомив очільник Чернігівської ОВА В`ячеслав Чаус, близько 15:37 було зафіксоване влучання в освітній заклад, який наразі не працює.
За даними МВС, ще двоє осіб отримали поранення.
Як уточнює «Оперативний ЗСУ», пуски двох керованих авіабомб з російських літаків Су-35 по населенному пункту Лизунівка здіснили близько 14:50. Загинула дитина 2009 року народження. Зруйнована школа та пошкоджені приватні будинки.
Нагадаємо, що кілька днів тому рашисти спрямували ракети на Умань, де загинуло більше 20 людей, у тому числі й діти.
Фото зі сторінки МВС412
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