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Події

Російська авіабомба вбила дитину на Чернігівщині (фото)

17:49 1 травня 2023
Зруйнована школа

Вдень у понеділок, 1 травня, рашисти завдали авіаудару по Чернігівщині — у Новород-Сіверському районі загинула дитина.

Як повідомив очільник Чернігівської ОВА В`ячеслав Чаус, близько 15:37 було зафіксоване влучання в освітній заклад, який наразі не працює.

За даними МВС, ще двоє осіб отримали поранення.

Фото зі сторінки МВС

Фото зі сторінки МВС

Як уточнює «Оперативний ЗСУ», пуски двох керованих авіабомб з російських літаків Су-35 по населенному пункту Лизунівка здіснили близько 14:50. Загинула дитина 2009 року народження. Зруйнована школа та пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, що кілька днів тому рашисти спрямували ракети на Умань, де загинуло більше 20 людей, у тому числі й діти.

Фото зі сторінки МВС

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