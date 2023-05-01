Фальшивого Бориса Джонсона спіймали в Нідерландах п'яним з українським посвідченням водія

У місті Гронінген, що на півночі Нідерландів, поліція заарештувала чоловіка, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Під час арешту у нього знайшли права водія на ім'я Бориса Джонсона.

Як пише nos.nl, поліцейські не попалися на цю підробку, в якій ім'я, фотографія, дата народження та місце народження збігаються з даними колишнього прем'єр-міністра Великобританії. Примітним є той факт, що ці «права» дійсні до кінця 3000 року.

Посвідчення подібне до українського, але невідомо, чи має водій, який видає себе за Джонсона, українське громадянство. Журналістка Кісія Хекстер пише, що в українських туристичних магазинах продаються варіанти прав водія, виданих на імена відомих людей.

Нагадаємо, що образ справжнього Бориса Джонсона надихнув українську співачку Уляну Ройс на нову пісню.

Фото із сайту https://nos.nl

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