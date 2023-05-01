Смертельна ДТП у Хмельницькому: водій збив двох військових та поліцейську

У Хмельницькому слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинув військовослужбовець, а ще двоє осіб — працівниця поліції та ще один військовослужбовець — отримали травми.

Як повідомляють в ГУНП у Хмельницькій області, постраждалих доправили в лікарню для огляду та надання необхідної медичної допомоги.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 травня, близько 13:00 години по вулиці Тернопільській. Водій автомобіля „Опель“ на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців. У результаті ДТП один із військових загинув», — йдеться у повідомленні.

Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Фото поліції

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