На Україну насуває похолодання: синоптики назвали найтепліші дні тижня (відео)

Згідно з прогнозом синоптиків, умови погоди у перші дні травня будуть визначатися антициклоном Rixte, який сформується над Польщею і повільно просуватиметься у східному напрямку через Україну протягом понеділка — середи.

Під впливом дії антициклону опадів у першій половині тижня не передбачається, проте вночі температура повітря відчутно знизиться. Про це пише синоптик Ігор Кібальчич.



«З другої половини тижня атмосферний тиск почне поступово знижуватися і зросте ймовірність випадання дощів, а у вихідні розпочнеться суттєве похолодання у зв’язку з надходженням арктичного повітря зі Скандинавії», — вважає фахівець.

«Найтепліші дні — вівторок, середа, плануйте щось хороше», — попереджає у соціальній мережі синоптикиня Наталка Діденко.

Щодо погоди на конкретні дні: у вівторок, 2 травня, буде без опадів. У північних, Рівненській, Харківській та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0−3°, вдень 15−20° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 23° (на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 5−10° тепла). Такий прогноз приводиться на сторінці Укргідрометцентру у соціальній мережі Facebook.

В наступні дві доби, 3 та 4 травня, у західній частині, в четвер і в північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів; температура вночі 2−9° тепла, вдень 16−21°, на заході, 4 травня і на півночі країни 12−17°.

5 травня у західних, північних, вдень і в центральних областях невеликі дощі, на решті території без опадів; температура вночі 5−11° (на заході країни 3−8° тепла), вдень 8−14°, в більшості центральних областей 13−18°, у південних та східних областях до 22°.

У вихідні, 6 — 7 травня, на тлі циклонічної діяльності очікується нестійка погода з дощами та суттєвим зниженням температури повітря, починаючи із західних та північних областей, прогнозує Ігор Кібальчич. Температура повітря в суботу в західних та північних областях вночі +1…+6 °С, вдень +7…+12 °С; на решті території вночі +5…+10 °С, вдень +13…+18 °С. У неділю вночі +2…+7 °С, у західній частині заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0…-5 °С; вдень +9…+14 °С.

Між тим, похолодання буде недовгим: після холодних вихідних температура повітря почне підвищуватися, вважають фахівці сайту про погоду «Метеопрог».

Втім, попри примхи погоди, спеціалісти з біоенергетики радять при плануванні справ у травні брати до уваги так звані «дні сили» — саме від них багато в чому залежить успіх в реалізації планів.

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