За добу росія втратила 460 своїх військових та 15 крилатих ракет, — Генштаб ЗСУ

Минулої доби російський ворог завдав по Україні 19-х ракетних атак, 17 авіаційних ударів та 25 атак МРС. Сили оборони успішно перехопили 15 ворожих крилатих ракет Х-101 та Х-555.

На жаль, внаслідок обстрілів загинуло та поранено мирних жителів, в тому числі дітей. Зруйновано або пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватне житло, школи, лікарні, садочки та іншу цивільну інфраструктуру, повідомили у Генштабі.

Основні зусилля окупанти продовжують зосереджувати на наступальних операціях в районі Лимана, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки. 41 атака противника була відбита. Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі боїв, українські бійці тримають лінію.

У відповідь на ворожі обстріли Повітряні сили України знищили 3 російські зенітні ракетні системи та завдали 7 авіаційних ударів по зосередженню військ противника. Також збито розвідувальний БПЛА ворога.

Протягом 1 травня українські ракетно-артилерійські війська уразили 1 командний пост, 6 районів концентрації озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та склад мастильних матеріалів ворога.

Загалом втрати ворога за минулу добу склали:

- особового складу -191 420 (+460) осіб ліквідовано,

- танків- 3701 (+1) од,

- бойових броньованих машин — 7193 (+1) од,

- артилерійських систем — 2930 (+9) од,



- засобів ППО — 298 (+3) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2477 (+1),

- крилаті ракети — 947 (+15),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 5851 (+6) од,

- спеціальної техніки — 360 (+1).

В коментарях українці дякують воїнам ЗСУ за добре проведену роботу та висловлюють побажання, щоб вже поскоріше побачити у рядку «ліквідовано особистого складу» надпис «всі».

Зараз у російському інформаційному просторі шириться тривога з приводу контрнаступу України. Зокрема, в окупованому Криму росіяни посилюють поліцейський режим, вилучають ділянки в мешканців півострова для підготовки лінії фортифікацій та інші потреби окупаційної оборони.

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