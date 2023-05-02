Розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) в 2023 році буде відбуватися за результатами голосування громадян на порталі «Дія». Це дозволить розподілити фінансування між регіонами у відповідності до фактичної кількості наявного населення, повідомила заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна. Відповідний законопроєкт 9165 «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік“ щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку» Верховна Рада днями розглядатиме у першому читанні.

За її словами, до запровадження в Україні військового стану проєкти для ДФРР відбиралися виключно у відповідності до Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку. При цьому розподіл обсягу ДФРР був прив’язаний до чисельності наявного населення в регіонах та показника валового регіонального продукту із розрахунку на одну особу.

Оскільки через війну велика кількість громадян виїхали зі своїх домівок, такий перерозподіл більше неактуальний. Відтак документом запропоновано розподілити кошти ДФРР (2 млрд грн) за таким принципом: 50% (1 млрд грн) — рівними частинами між усіма областями (за виключенням Луганської) та містом Києвом; 50% (1 млрд грн) — додатково рівними частинами між 9 областями (Донецькою, Житомирською, Запорізькою, Київською, Миколаївською, Сумською, Харківською, Херсонською, Чернігівською), які потребують найбільшої уваги.

Співфінансування з місцевих бюджетів для проєктів, що реалізуються за рахунок ДФРР, становитиме не менше 10%, а для бюджетів міських територіальних громад: міст Києва і Севастополя та міст з населенням понад 225 тисяч осіб — не менше 50%. При цьому малі міста отримають додаткові бали, що дозволить їхнім проєктам на рівних конкурувати з проектами великих міст. Остаточний відбір проєктів здійснюватиметься шляхом відкритого голосування громадян на порталі «Дія» за проєкти відповідного регіону за місцем реєстрації або місцем перебування (для ВПО).

За словами Азархіної, пріоритетними напрямами інвестиційних програм на 2023 рік мають стати будівництво і ремонт об’єктів критичної інфраструктури (зокрема, водопровідних, теплових, електромереж); будівництво і ремонт закладів охорони здоров’я, центрів надання адміністративних послуг, центрів безпеки громадян, споруд цивільного захисту. Крім того, в пріоритеті має бути також фінансування об’єктів, спрямованих на підсилення регіональної та локальної економіки, наприклад, створення умов для релокації виробництв.

«Алгоритм буде наступним: центральні органи влади, місцеве самоврядування, військові адміністрації подають проєкти на конкурс до регіональних комісій. Комісії оцінюють проєкти на онлайн платформі відповідно до визначених критеріїв і подають переліки проектів, які набрали достатню кількість балів (більше 25), до Мінінфраструктури.

Комісія Мінінфраструктури, 50% якої складають представники Комітету з питань бюджету, перевіряє проекти на відповідність законодавству і подає їх для відкритого голосування громадян. Після цього громадяни, які досягли 16 років, можуть подати один голос за один проєкт за місцем реєстрації місця проживання або тимчасового перебування. Після цього будуть сформовані рейтингові списки переможців, які Мінцифра передасть в регіони, а Мінінфраструктури подає Кабміну для затвердження пропозицій щодо розподілу фінансування", — розповіла Азархіна.

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