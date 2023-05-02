Допомагав «наводити» ракети росії по Слов’янську: затримано ворожого інформатора

У Слов’янську на Донеччині, на підступах до якого точаться запеклі бої, СБУ затримала ворожого інформатора. Цей безробітний чоловік «заробляв» наведенням російських ракет на рідне місто, а також передаванням ворогу інформації про місця дислокації Сил оборони.

Викрили його під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.



Як повідомляють у СБУ, передусім фігурант намагався виявити місця тимчасового базування та переміщення підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, які задіяні на Бахмутському напрямку.

Затриманий інформатор ворога

За даними слідства, зловмисник перебував «на зв’язку» із «заступником командира комендантського полку народної міліції днр» і саме за його завданням обходив місцевість і приховано фіксував місця перебування українських захисників.



За допомогу окупаційним угрупованням ворог обіцяв своєму поплічнику гроші, а після захоплення міста — ще й «високу посаду».



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру.



Наразі зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, Слов'янськ перебуває під постійним вогнем ворога — ворог атакує місто дронами-камікадзе і ракетами С-300.

Фото СБУ

312

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram