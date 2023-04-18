Окупанти атакували Слов’янськ ракетами та дронами: є влучання

Російські війська в ніч на 18 квітня знов атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки у місті пошкоджені будинки, медичний заклад та автівки.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.



Він зазначив, що російські варвари випустили по місту ракети С-300, а також дрони-камікадзе.

Зафіксовано два влучання: на вулиці Вчительській та бульварі Пушкіна.

Внаслідок атаки окупантів у Слов'янську пошкоджено 5 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, охоронний об'єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автівки.

За попередніми даними, через удари окупантів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 14 квітня росіяни завдали одразу кількох ударів по житлових кварталах Слов'янська, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу. Постраждало 35 людей -13 людей загинули, серед них дворічна дитина, 22 отримали поранення.

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