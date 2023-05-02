Голову Київської облради від «Слуги народу» відправляють у відставку, а сама політична сила «тріщить по швах», — екснардеп

Представники партії «Слуга народу» втрачають вплив у Київській обласній раді. Головою облради замість представниці «слуг» Наталії Гунько стане представник «Європейської солідарності», яка вимагає відставки Гунько. Про це повідомив екснардеп та політичний експерт Олександр Черненко у своєму дописі у фейсбуці.

«Слуги народу» на Київщині розпалися. На днях — обрання нової голови облради. Політична сила «зелених» у центральному регіоні, Київській області, тріщить по швах. Вже 8 травня голову ради від «Слуг народу» Наталію Гунько відправлять у відставку. Станеться це на вимогу депутатів Київської облради від «Європейської солідарності». Відповідні підписи депутатів вже подано. Цілком логічно, що раду очолить представник ЄС. По-перше, це найбільша фракція. По-друге, заступниця голови облради — від ЄС", — написав Черненко.

За його словами, Київщина — не єдиний регіон, де «слуги» почали втрачати довіру.

«Гучні скандали, корупція, зневага закону тощо не проходять безслідно. Зараз до цього набору додалися і сварки всередині партії. Питання відсутності консенсусу всередині „слуг“ та політична втрата важливого регіону свідчать про кризу всередині всієї партійної структури. Вже сьогодні ряд слуг розуміють, що це остання їхня каденція і початок завершення політичної кар’єри у партії президента. Тому багато з них шукають прихистку в інших політсилах», — вважає Черненко.

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