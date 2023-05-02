У віці 59 років помер модельєр Валентин Юдашкін. Про це російським ЗМІ повідомила його дружина Марина Юдашкіна і підтвердили у модному домі Valentin Yudashkin. Причини смерті чоловіка не розкриваються.

«Якісь ще коментарі ми поки що дати не можемо», — заявили у прес-службі бренду.

В той же час Телеграм-канал Shot зазначає, що у 2016 році у Юдашкіна виявили рак нирки з метастазами у голові. У березні 2023 року після ремісії стан модельєра почав погіршуватися.

Валентин Юдашкін народився 14 жовтня 1963 року. 1986-го він закінчив Московський індустріальний технікум з двома дипломами («Історія костюма» та «Макіяж та декоративна косметика»), а вже 1991 року його перша колекція зі 150 моделей була представлена в Парижі.

Першим успіхом він сам вважав продемонстровану в рамках Паризького тижня моди 1991 року колекцію «Фаберже».

Зазначимо, що у Юдашкіна одягалися багато російських артистів, зокрема й Алла Пугачова.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що 30 квітня помер відомий модельєр В'ячеслав Зайцев. Примадонна опублікувала в Instagram пост, присвячений його смерті. «Прощавай мій друже. Дякую за все», — написала співачка, опублікувавши фото модельєра в молоді роки.

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