Алла Пугачова відреагувала на смерть модельєра В’ячеслава Зайцева

Народна артистка Алла Пугачова, яка попрощадася зі сценою, опублікувала в Instagram пост, присвячений смерті відомого модельєра В'ячеслава Зайцева.

«Прощавай мій друже. Дякую за все», — написала вона, опублікувавши фото модельєра в молоді роки.

Молодий В'ячеслав Зайцев

Як відомо, Зайцев створив вбрання для співачки, що запам'яталися, у тому числі сукню-балахон.

«Алла Борисівна попросила придумати таке зручне вбрання, яке не сковує рухів», — казав він. Пугачова розповідала, що не любила переодягатися під час виступів, а балахон дозволяв їй швидко перевтілюватися та приймати то ліричний, то гумористичний образ.

Зайцев помер 30 квітня у віці 85 років. Цього дня модельєра госпіталізували, він помер у реанімації. За даними росЗМІ, у Зайцева була виразка шлунка, яка спровокувала внутрішню кровотечу у шлунково-кишковому тракті.

Крім того, з 2016 року Зайцев страждав на хворобу Паркінсона.

В часи СРСР одяг Зайцева демонстрували на тижнях моди у Парижі, США, Італії, Німеччині, Бельгії, Японії та інших країнах.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Пугачова не змогла особисто попрощатися іще з одним своїм давнім другом — співаком Борисом Мойсеєвим, який раптово помер у віці 68 років.



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