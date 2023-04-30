Помер модельєр В'ячеслав Зайцев

У неділю, 30 квітня, російські ЗМІ повідомили про смерть відомого модельєра В'ячеслава Зайцева, за спадок якого кілька років триває боротьба. Сам дизайнер вважав за краще називати себе Славою Зайцевим. Йому було 85 років. Помер модельєр у Щелківській лікарні, куди був доставлений із внутрішньою кровотечею.

Останні кілька років модельєр тяжко хворів. У 2016 році Зайцеву було поставлено діагноз — хворобу Паркінсона. У Слави почалися проблеми із суглобами. Через три роки його стан помітно погіршився. Він мешкав у триповерховому особняку і майже нікуди не виходив.

Зайцев був одним з перших радянських художників-модельєрів, кому вдалося створити бренд подібно до західних дизайнерів. Зробив він це лише у 80-х, хоча ще 1963 року французький журнал Paris Match опублікував про Славу статтю «Він диктує свою моду Москві».

В'ячеслав Зайцев (справжнє прізвище Кокурін) народився 2 березня 1938 року в Іваново. Його батько опинився під час Другої світової війни у полоні та був засуджений в СРСР як «зрадник батьківщини». Його випустили, коли Славі було 20 років.

У 1962 році, після закінчення Московського текстильного інституту з відзнакою, В'ячеслав за розподілом потрапив на Експериментально-технічну швейну фабрику Мособлраднаргоспу в Бабушкінському районі та призначений її художнім керівником.

Трохи згодом Зайцев отримав посаду художнього керівника експериментально-технічного цеху Всесоюзного Будинку Моделів одягу на Кузнецькому мосту. Про нього заговорили за кордоном. У 1980 році Зайцев розробив костюми для радянської команди на церемонії відкриття Олімпіади того року в Москві.

Вперше дизайнер зміг виїхати з СРСР лише 1986 року. Тоді почався пік його кар'єри. Покази кількох колекцій Зайцева пройшли з успіхом у Парижі. На батьківщині його клієнтами були десятки радянських зірок, включаючи Аллу Пугачову, Христину Орбакайте, Едіту П'єху та інших. Його покази перетворювалися на концерти, які показували на центральному телебаченні.

Зайцев був двічі одружений, виростив сина Єгора. У 2019 році Слава передав Єгору кермо влади в Московському будинку моди В'ячеслава Зайцева.

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