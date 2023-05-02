В Україні суттєво зріс рівень бідності: у Світовому банку назвали шокуючі цифри

Через загарбницьку війну рф в Україні навіть попри значну фінансову допомогу партнерів злетів до небес рівень бідності. Так, у 2022 році він становив 24,2% (замість довоєнного показника у 5,5%). Таким чином, 7,1 млн осіб опинилися за межею бідності, більшість з них — мешканці сіл. Такі дані у своєму звіті навів Світовий банк, пише The Guardian.

Неофіційне безробіття станом на кінець року становило 36%, а інфляція — 26,6%.

За свідченням опитаних журналістами українців, насамперед вони відчули разюче зростання цін на продукти харчування, а також на паливно-мастильні матеріали.

Своєю чергою економіст Олена Білан пояснила кризу переорієнтацією експортних потоків через заблоковані рф морські порти.

«Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу». — говорить вона і запевняє, що без величезного пакету фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів, зокрема обіцянки на суму $ 43 млрд, ситуація була б ще гіршою.

«У нас була інфляція в 26% - знову ж таки, могло бути й гірше — але зарплати людей також залишилися колишніми, а валюта знецінилася відносно долара на 20%», — каже Білан.

Найбільшим же викликом для уряду вона наразі вважає потребу у створенні нових робочих місць, адже через війну постійну роботу втратив майже кожен третій українець.

Колаж varta1.com.ua/

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