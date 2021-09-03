10 вересня 2021

У 1954 році в Парижі відбувся конкурс молодих модельєрів, організований Міжнародним секретаріатом вовни. Про високий рівень заходу свідчив хоча б той факт, що серед членів журі були такі всесвітньо відомі модельєри, як П'єр Бальман і Живанши. Переможцем конкурсу був визнаний Ів Сен-Лоран, а одна з головних премій дісталася Карлу Лагерфельду, випускнику паризької школи при Синдикаті високої моди, диплом якої він, правда, так і не захистив, але розроблений ним для конкурсу дизайн чоловічого пальто викликав настільки жваве обговорення серед маститих дизайнерів, що незабаром Карл отримав від Бальмана персональне запрошення на роботу в його будинку моди.

У той час Лагерфельду, який народився 10 вересня 1933 року в Гамбурзі в сім'ї власника фабрики з виробництва згущеного молока, виповнився лише 21 рік і це запрошення — стати асистентом у самого П'єра Бальмана! — відкривало перед двері у величезний і привабливий світ моди. Через всього лише три роки Карл очолив дизайн-бюро модного будинку Jean Patou. Потім він почав створювати речі для сезонних колекцій Chloe, паралельно займаючись кутюром в італійському будинку Tiziani. У 1965 році він почав працювати з Fendi, потім його запросили в Chanel. А потім, залишаючись креативним директором одночасно Chanel і Fendi, перший, як його називали, фрілансер в світі високої моди запускає свій власний бренд під назвою Karl Lagerfeld.

Просто вражає, його вистачало на все і на всіх. Він розробляє сценічні наряди для Мадонни і створює унікальний одяг для Кайлі Міноуг. Він як фотограф (!) знімає таких знаменитостей, як Лінда Євангеліста, Демі Мур і Марк Ньюсон, для рекламних кампаній Fendi і Chanel і публікує цілі розвороти в найпопулярніших модних виданнях. Він бере участь в проектуванні цілого острова під назвою Isla Moda біля узбережжя Дубая і відкриває книжковий магазин в Парижі. Він ілюструє казки Ганса Христіана Андерсена і видає цілу серію карикатур в найбільших німецьких газетах. Він знімається в кіно і продюсує участь улюбленої кішки Шупетт у дорогих рекламних компаніях. До речі, в це важко повірити, але, за словами Лагерфельда, його Шупетт заробила в цілому більше 3 мільйонів євро і заслужила особливого ставлення до неї — Карл придбав для домашньої улюблениці персональний літак і найняв двох чарівних покоївок.

А ось особисте життя у нього не складалося. Ні дружини, ні дітей у Лагерфельда не було. Знайомство в 1971 році з відомим паризьким денді Жаком де Башером призвело до розриву багаторічної дружби з Івом Сен-Лораном, з яким Башер періодично зраджував Лагерфельду. А коли Жак несподівано помер від СНІДу, Карл і зовсім перестав підтримувати близькі стосунки з будь-ким. Він захопився написанням книг і схудненням по спеціально для нього розробленій дієті, що привела до втрати 42 кілограмів всього за 13 місяців. Помер знаменитий дизайнер 19 лютого 2019 року на 85-му році життя від раку підшлункової залози. І оскільки не хотів нікого обтяжувати піклуванням про свою могилу («Я просто хочу зникнути, як тварина в незайманому лісі»), то заповів після кремації змішати його прах з попелом рідної неньки і попелом все того ж Башера. А величезні статки Лагерфельда, згідно з його останньою волею, було юридично передано кішці на ім'я Шупетт…



Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.