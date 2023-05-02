«Залишився живим завдяки милосердному богу»: баскетболіста збірної росії жорстоко побили хулігани

Баскетболіст московського цска та збірної росії Олексій Швед зазнав жорстокого нападу в одному з московських ресторанів.

Як повідомив у коментарі російським ЗМІ офіційний представник спортсмена Обрад Фіміч, до Шведа, який виходив із закладу разом із дружиною, почали задиратися молоді хлопці, які перебували в неадекватному стані. Слово за слово — і на спортсмена напали одразу четверо-п'ятеро молодиків, почавши його бити. У підсумку баскетболіст упав на тротуар та сильно вдарився головою, після чого був госпіталізований, а також подав заяву до поліції.

«Він отримав відкриту проникаючу черепно-мозкову травму з переломами кісток черепа та із забиттям головного мозку! Завдяки одному милосердному богу він залишився живим після такого інциденту. Можливо, врятувало те, що він професіональний спортсмен, який щодня тренується на межі можливостей. А що було б, якби він був простою нетренованою людиною?» — задався питанням Фіміч.

Зазначимо, що одним із приводів нападу на Шведа могла стати поразка цска у вирішальному матчі півфіналу єдиної ліги ВТБ від «Локомотива-Кубань», через що «армійці» вперше в історії не вийшли до фіналу турніру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Іспанії посеред білого дня зарізали футболіста.

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