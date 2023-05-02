Met Gala 2023: Кім Кардаш'ян повторила свій образ для Playboy

Щорічний благодійний бал Met Gala, що відбувся у Нью-Йорку, спричинив шквал обговорення у соцмережах та ЗМІ. Близько 400 гостей — самі знаменитості — не тільки порадували шанувальників вбраннями та прикрасами, а й підігріли багато пліток.

Напередодні Met Gala західні ЗМІ гадали, чи отримають цього разу запрошення представниці сімейки Кардаш'ян-Дженнер. Сестри відвідували бал протягом останніх восьми років, і щоразу не обходилося без скандальчика. Наприклад, минулого року Кім Кардаш'ян випросила для заходу знамениту сукню Мерилін Монро. Однак на ній воно буквально тріскотіло по швах. Кім повернула сукню дещо зіпсованою.

Шанувальники сімейки зітхнули 1 травня з полегшенням — їхні кумири були присутні на балу. Кім Кардаш'ян обрала цього разу сукню від Schiaparelli із величезним декольте. Груди прикривало масивне намисто з перлів. Кім навмисне повторила свій образ, який спричинив скандал у 2007 році, коли вона позувала оголеною для журналу Playboy. Тоді на ній було таке саме намисто.

Кім Кардашьян вибрала сукню від Schiaparelli з величезним декольте

Кендалл Дженнер з'явилася в чорному блискучому боді від Marc Jacobs. Ставка була зроблена на довгі ноги супермоделі, які здавалися ще довшими завдяки підборам неймовірної висоти.

Кендалл Дженнер у чорному боді від Marc Jacobs

Кайлі Дженнер надала перевагу червоному кольору. Молодша із сестер обрала вечірню сукню від Jean Paul Gaultier.

Кайлі Дженнер віддала перевагу яскраво-червоному кольору

Вперше на Met Gala з'явилася бразильська супермодель Жизель Бюндхен. 42-річна красуня була у вечірній сукні від Chanel. Тут виникло припущення, що раніше Жизель не відвідувала бал, бо їй забороняв чоловік, відомий американський футболіст Том Бреді. Нещодавно подружжя розлучилося, і бразилійка відновила свою кар'єру. Met Gala став чудовою нагодою голосно нагадати про себе.

42-річна супермодель Жизель Бюндхен у вечірній сукні від Chanel

Зірка кінодилогії «Mamma Mia!» Аманда Сайфред здавалася на червоній доріжці оголеною у сукні від Oscar de la Renta. Багато хто ставить її вибір у приклад іншим знаменитостям, які намагалися виглядати сексуально. Аманда зробила це, зберігши відчуття стилю.

Аманда Сайфред в «оголеній» сукні від Oscar de la Renta

Супермодель Джіджі Хадід вибрала для балу чорну сукню від Givenchy. І знову дала привід для чуток про роман із Леонардо Ді Капріо. Джіджі та знаменитого актора бачили разом на одній з вечірок після завершення Met Gala.

Супермодель Джіджі Хадід вибрала для балу відверту чорну сукню від Givenchy

Раніше повідомляли, що на балу Met Gala знаменитості розсекретили свої вагітності.

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