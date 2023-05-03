Кабмін розширив перелік категорій переселенців, яким надається тимчасове житло: хто може претендувати

Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла.

Як зазначають в Мінреінтеграції, такий житловий фонд формується органами місцевого самоврядування.

Житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, надаватимуться з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони, а також тим, хто відноситься до вразливих верств населення.

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До вразливих категорій, зокрема, відносяться:

особи з інвалідністю;

особи віком понад 60 років;

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

особи, які самостійно виховують дитину;

сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;

багатодітні та малозабезпечені сім’ї тощо.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада у першому читанні схвалила два проекти законів, якими пропонується спростити умови погашення окремих споживчих кредитів для ВПО й осіб, які проживають на уражених війною територіях.

Також президент підписав закон щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання для осіб, житло яких розташоване на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії

Фото Pixabay

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