Вагома частина із числа внутрішньо переміщених осіб — це люди, які не мають куди повертатися, адже їхні будинки зруйновані або пошкоджені рашистами. Такі українці можуть скористатися програмою забезпечення тимчасовим житлом, вона передбачена постановою Кабміну від 29 квітня 2022 року. Куди звертатись заявникам і які документи необхідні — читайте далі.

— За умовами програми тимчасове житло надається переселенцям у безоплатне користування на рік з можливістю продовження такого строку, якщо сім'я потребує й надалі відповідної підтримки, — пояснює «ФАКТАМ» юристка Дар'я Лисенко. - У такому випадку єдине, за що доведеться платити — комунальні послуги. Крім того, слід розуміти, що оскільки житло є тимчасовим, то воно не підлягає здачі в оренду чи поселенню туди інших громадян, не може бути приватизованим чи поділеним, не переходить у власність ВПО.

Першочерговим правом на забезпечення житлових приміщень наділені сім'ї із дітьми, багатодітні родини, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, пенсіонери, житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок збройної агресії рф.

— Куди слід звернутись із заявою для отримання такого житла?

— Насамперед слід стати на облік громадян, які потребують тимчасового проживання. Слід звернутись до центру надання адміністративних послуг або відповідного органу місцевого самоврядування. Якщо ж такі відсутні у вашому регіоні — до військово-цивільної адміністрації у межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому перебуваєте на обліку як внутрішньо переміщена особа.

— Які документи необхідні?

— До заяви додаються: копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, копія довідки ВПО про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї, копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою особи та членів його сім’ї. У разі подання документів, що містять недостовірні відомості, людина несе відповідальність згідно із законом.

— Коли слід очікувати на прийняття рішення?

— Про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на такий облік приймається уповноваженим органом протягом одного робочого дня після подання відповідної заяви. Надалі в разі надходження до фонду житлових приміщень, придатних для тимчасового проживання переселенців, протягом трьох робочих днів з дня надходження такого житла ухвалюється рішення про його надання. Додам, що при цьому пріоритетність визначається за бальною системою, котра враховує різні критерії вразливості. Тобто у родинах, де троє та більше дітей, кількість балів збільшується.

— А коли можуть відмовити у взятті на облік громадян, які потребують тимчасового житла?

— Коли ВПО не подала необхідного пакета документів, крім випадків, коли такі були знищені або пошкоджені. Або ж при поданні документів, які містять недостовірні відомості. Підставами для зняття переселенця з обліку є заява ВПО про зняття, зміна особою місця проживання, неотримання протягом 30 календарних днів без поважних причин ордера на заселення у тимчасове житло або неповідомлення протягом цього часу про поважні причини, що не дали такої можливості.

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