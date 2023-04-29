В Україні змінилася процедура реєстрації осіб, житло яких залишилося на окупованій території: що важливо знати

Президент України Володимир Зеленський, який днями доручив відправляти на фронт тилових військкомів, підписав закон щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання для осіб, житло яких розташоване на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії. Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини враховані. Про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець.

Так, відтепер особа, місце проживання якої зареєстроване або задеклароване в житлі, розташованому на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, може задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

«Такі особи можуть оформити, обміняти документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, вклеїти фото при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України, звернувшись до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сферах міграції (імміграції та еміграції)», — йдеться у повідомленні.

Закон № 3054-IX також передбачає спрощену процедуру реєстрації місця проживання дітей-переселенців: на період тимчасової окупації місцем реєстрації таких дітей вважатиметься зареєстроване місце проживання їхніх батьків чи інших законних представників, або ж одного з них, з ким мешкає дитина; у разі, якщо місце проживання батьків або інших законних представників дитини зареєстровано або задекларовано за різними адресами, подається письмова заява законного представника, з яким мешкає дитина.

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, якщо у соцзабезі відмовляються приймати заяву від переселенця.

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