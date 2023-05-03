На честь 8-річчя доньки: принц Вільям і Кейт Міддлтон опублікували нові фото принцеси Шарлотти

2 травня доньці принца і принцеси Уельських виповнилося 8 років. Принц Вільям і Кейт Міддлтон на честь дня народження Шарлотти оприлюднили її нові фотографії. Як уже повідомляли «ФАКТИ», так само вони вчинили, святкуючи 23 квітня 5-річчя молодшого сина, принца Луї.

Перше фото принцеси Шарлотти зробила сама Кейт. На ньому внучка короля Чарльза III сидить у плетеному кріслі. Шарлотта одягнена в літню білу сукню з квітковим малюнком.

Фото Шарлотти, яке зробила Кейт Міддлтон

Автором ще одного фото є професійний фотограф Міллі Пілкінтон. Вона ж знімала молодшого брата Шарлотти.

На цьому знімку маленька принцеса сидить на галявині серед ромашок. Вона обіймає чорного кокер-спанієля на прізвисько Орла. Шарлотта одягнена у світло-блакитні джинси і светр у синьо-білу смужку.

Шанувальники британської королівської сім'ї вже завалили захопленими коментарями в соцмережах ці фото. Люди захоплюються посмішкою Шарлотти, багато хто пише, що принцеса взяла найкраще від своїх батьків. Кілька коментаторів зазначили, що Чарльзу пощастило з онукою.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Кейт Міддлтон показала останнє фото королеви Єлизавети II в оточенні онуків і правнуків.

У заголовку фото принцеси Шарлотти, зроблене Міллі Пілкінтон

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