Зворушливий знімок: Кейт Міддлтон показала останнє фото королеви Єлизавети II в оточенні онуків і правнуків

У Великій Британії 21 квітня, у день, коли покійній королеві Єлизаветі II виповнилося б 97 років, було опубліковано її фотографію з онуками і правнуками. Раніше цей знімок не оприлюднювався. Його зробила влітку минулого року Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма в Балморалі.

На зворушливій світлині зображені юні члени королівської сім'ї, зокрема діти Вільяма і Кейт — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї. Вони стоять за прабабусею.

В одному ряду з ними, а також на дивані поруч з королевою зображені діти Зари і Майка Тіндалла — Міа, Лукас і Лена, а також діти Пітера Філліпса (син принцеси Анни, доньки Єлизавети) і Отем Келлі — Саванна і Айла Філліпс.

Позаду стоять онуки королеви — леді Луїза Маунтбеттен-Віндзор і Джеймс, граф Вессекський. Це діти принца Едварда (молодший син Єлизавети) і його дружини Софі. Едвард і Софі тепер отримали титули герцога і герцогині Единбурзьких.

Як відомо, Балморал був одним з улюблених місць королеви. Вона приїжджала до маєтку щоліта протягом свого 70-річного правління. У цьому замку Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року.

Нагадаємо, чому принц Гаррі не встиг попрощатися з Єлизаветою II.

325

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram