ФСБ звинуватила заступника Єрмака у підготовці замахів на Аксьонова та Костянтинова у Криму

В окупованому Криму, де нещодавно на нафтобазі прогриміли вибухи, ФСБ прозвітувала про затримання «агентів ГУР Міноборони України», яким закидають підготовку серії терактів.

РосЗМІ виклали у мережу відео затримання людей, заявляючи, що їхніми цілями були «голова» Криму Сергій Аксьонов, «спікер парламенту» Володимир Константинов, «мер» Ялти Яніна Павленко, а також транспортна інфраструктура півострова. При цьому безпосереднім організатором терактів названо заступника голови Офісу президента України Романа Машовця.

Стверджується, що затримано громадян росії та України Віктора Підвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтина Євмененка, Ігоря Зоріна та Сергія Войнаровського. Також затримано громадянина України та Болгарії Петранова, якому інкримінують доставку до росії «засобів поразок». Нібито у затриманих виявлено 5 готових до застосування бомб, електродетонатори, механізми радіокерування, трекери для стеження.

Російська спецслужба також відзвітувала, що «розкритий організований українськими спецслужбами канал контрабандних поставок вибухових речовин із Болгарії, що проходив через Туреччину та Грузію» і що «бомби маскували під електроплити». Нібито контрабандою електроплит займалася громадянка України Марина Матущак, а далі вони «в темну» транспортувалися громадянами росії.

При цьому «гауляйтер» Аксьонов заявив, що раніше затримані нібито підривали залізничну колію в Бахчисарайському районі.

Нагадаємо, що 3 травня в різних регіонах росії фіксували «бавовну». Так, у Краснодарському краї після удару безпілотника спалахнула нафтобаза, а в Брянській області був атакований військовий аеродром.

Фото — скріншот

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram